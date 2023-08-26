Поскольку в таком случае «удивительные квесты и истории» пройдут мимо.

Пит Хайнс, руководитель издательского подразделения Bethesda, поделился советом с игроками Starfield. Он рекомендует геймерам не пропускать контент, ведь в противном случае некоторые квесты и истории так и останутся неизвестными.

Об этом он заявил во время Gamescom 2023, и это был его единственный совет для игроков Starfield. Хайнс говорит, даже если активности в научно-фантастической RPG покажутся незначительными, их игнорировать не стоит. Дело в том, что и маленькие квесты в конечном итоге могут привести к удивительным местам, игроки узнают поразительные истории.

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Чтобы пройти основную сюжетную цепочку в Starfield, понадобится в среднем от 30 до 40 часов. Разработчики мало про нее рассказывали аудитории, потому что они не желают «спойлерить». Хайнс добавил, в целом, сюжет получился довольно-таки увлекательным. После прохождения ключевой цепочки заданий, игра начинает раскрываться по-настоящему.

Во время трансляции на Twitch Пит Хайнс отметил, что у моддеров в Starfield большие возможности. Они могут создавать не только планеты, но квесты, менять то, что им не нравится. Инструментарий для моддеров появится вскоре после выхода релиза 6 сентября.