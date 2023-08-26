В компании заявили, что они мощнее, чем RTX 4070 и RTX 4060 Ti.

На презентации Gaming Festival представители AMD рассказали о видеокартах RX 7700 XT и RX 7800 XT. Сейчас их нет в продаже, товары можно будет приобрести только осенью 2023 года.

Характеристики графических ускорителей мощнее RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Новинки были презентованы в рамках проведения фестиваля Gamescom. Общество не только узнало о технических возможностях устройств, но и увидело первые результаты тестирования.

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У RX 7700 XT 3 456 вычислительных блоков, 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине. RX 7800 XT состоит из 3 840 блоков, 16 ГБ GDDR6 на 256-битной шине. Энергопотребление RX 7700 XT составляет не более 245 Вт, а RX 7800 XT — 263 Вт.

Результаты тестов показали, что RX 7800 XT обладает более высокой мощностью по показателям GeForce RTX 4070 с 12 ГБ памяти в тестах при разрешении 1440p. У RX 7700 XT более мощная производительность по сравнению с RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти.

Графические ускорители можно купить в магазинах с 6 сентября. Цена RX 7700 XT составляет 449 долларов в США или на территории Европы 489 евро, а RX 7800 XT оценивается в 499 долларов в Америке или 549 евро в странах Европы. Как подчеркнули в AMD, если купить новые видеокарты, в подарок покупателям идет копия Starfield.