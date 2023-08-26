Как отмечает агентство, союзники Украины опасаются, что конфликт затягивается, а надежды на то, что украинские войска добьются перелома в 2023 году, угасают.

Украина и её союзники уверены, что конфликт может продолжиться и дальше, но отдельные чиновники выражают скептицизм, уверяя, что подобная развязка наименее вероятна. Причина их сомнений заключается в отсутствии результатов в контрнаступлении. Об этом сообщило агентство Блумберг.

В публикации указано, что сторонники Киева опасаются затягивания противостояния. При этом они не уверены, что Украине удастся изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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Публично Киев, а также его иностранная «поддержка», продолжают поддерживать видимость ситуации под контролем, но отдельные чиновники призывают поскорее заканчивать конфликт, пока все не стало фатальным для Украины. Киев не продемонстрировал хоть каких-либо успехов в контрнаступлении, лишь потратив живую силу и ценные ресурсы.

По данным МО РФ украинские войска потеряли свыше 43 000 человек с момента начала контрнаступления. Количество уничтоженной техники составляет около 5 000 единиц.