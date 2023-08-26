По словам операционного директора группы "Метивест" Александра Мироненко, компания "Метинвест" получила запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в 2022 году. Отмечается, что эскизные проекты в точности воспроизводят все тонкости оборудования и с виду они не отличаются от подлинной техники.

На Украине запустили массовое производство макетов бронированных машин, использующихся для отвлечения российской армии. Проект инициирован группой «Метинвест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметов. Об этом стало известно от пресс-службы компании.

Группа «Метинвест» производит конструкции, являющийся идеальной имитацией радиолокационных станций и артиллерийских систем. Макеты не предназначены для ведения боя, единственное, что они могут – вводить российские войска в заблуждение. В распоряжение ВСУ поступило свыше двух с половиной сотен макетов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном портале компании.

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Как утверждает операционный директор фирмы Александр Мироненко, инициатива не является частной. Распоряжение поступило от руководства ВСУ ещё в прошлом году. Главная особенность макетов заключается в том, что они полностью имитируют технику. Отличить их от оригинала крайне сложно.

Практическое применение «подделок» крайне многогранно. К примеру, это позволит узнавать дислокацию российских военнослужащих или тормозить их продвижение. «Обманка» позволит ВСУ выигрывать больше времени для наступления или отхода с позиций.