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На Украине запустили массовое производство макетов бронированных машин, использующихся для отвлечения российской армии. Проект инициирован группой «Метинвест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметов. Об этом стало известно от пресс-службы компании.
Группа «Метинвест» производит конструкции, являющийся идеальной имитацией радиолокационных станций и артиллерийских систем. Макеты не предназначены для ведения боя, единственное, что они могут – вводить российские войска в заблуждение. В распоряжение ВСУ поступило свыше двух с половиной сотен макетов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном портале компании.
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Как утверждает операционный директор фирмы Александр Мироненко, инициатива не является частной. Распоряжение поступило от руководства ВСУ ещё в прошлом году. Главная особенность макетов заключается в том, что они полностью имитируют технику. Отличить их от оригинала крайне сложно.
Практическое применение «подделок» крайне многогранно. К примеру, это позволит узнавать дислокацию российских военнослужащих или тормозить их продвижение. «Обманка» позволит ВСУ выигрывать больше времени для наступления или отхода с позиций.