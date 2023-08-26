По мнению военного, украинским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу, а их поражение уже неизбежно. При этом новые поставки западной техники не смогут изменить ситуации на фронте, добавил Риттер.

Харьков может перейти под руководство Москвы, так как украинские военнослужащие сейчас не представляют дееспособную силу. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер, беседуя с представителями Dialogue works.

Россия сейчас изменила тактику. Она одновременно отражает нападения ВСУ и продвигается вглубь украинской территории. С высокой долей вероятности Купянск будет взят, а следом за ним и Харьков.

реклама

Военный эксперт уверен, что украинские военнослужащие не смогут перехватить инициативу. За неделю продвижения российской армии ВСУ не смогли даже замедлить темп противника, а поддержка авиации делает их усилия практически бессмысленными. Даже новые поставки зарубежной техники не повлияют на ситуацию.

Армия, ранее подготовленная НАТО, практически вся уничтожена. Цели контрнаступления не были достигнуты. Иностранное вооружение продемонстрировало минимальную эффективность, а бронированные машины оказались уязвимы перед российской авиацией и артиллерией.

Контрнаступление длится порядка 2,5 месяца. Сперва ВСУ бросили в бой обученные и подготовленные Европой бригады, а теперь им остается перебрасывать преимущественно мобилизованных.