Будет ли это дополнение или отдельная игра, он пока не знает.

Согласно инсайдерской информации, поступившей от блогера The Snitch, Sony втайне от всех работает над дополнением «God of War: Ragnarök». Пока достоверно неизвестно, выйдет ли DLC или студия презентует полноценную игру.

Инсайдер сослался на собственный источник, ранее рассказавший ему про релиз Rise of the Ronin.

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Согласно поступившей информации, студии разработала уже больше половины проекта, но не успеет завершить работу над ним в этом году.

К сожалению, это все данные, предоставленные The Snitch. Пусть название проекта и подразумевает формат дополнения, но неизвестно, решит ли студия сделать платное DLC или выпустит отдельную игру по вселенной.

The Snitch гарантирует надежность и правдивость своих слов. Он подчеркнул, что источник проверенный «на 100%». Инсайдер утверждает, что узнал о работах над проектом несколько недель назад, но не решался опубликовать информацию, пока не удостоверился в её соответствии реальности.

Предполагаемая дата презентации обновления неизвестная. С точки зрения инсайдера, Sony может рассказать о работе и предстоящем проекте во время своей следующей крупной презентации.

Стоит подчеркнуть, что PlayStation тут же заинтересовалась словами The Snitch.