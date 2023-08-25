По этим словам сложно определить, на каком этапе разработка, но ещё явно придётся подождать какое-то время.

Тодд Говард рассказал о своих успехах в работе над предстоящей игрой про Индиану Джонса. Авторами проекта выступит студия MachineGames.

Говард, беседуя с журналистами GQ, поделился результатами. Какие-то ключевые подробности не были раскрыты, но он указал, что находится на половине пути продюсирования.

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К сожалению, его заявление не является подтверждением середины процесса разработки. Даже сами авторы затрудняются дать конкретный ответ. Работы активно ведутся, но о точной дате релиза пока не сообщается.

Заявление Говарда, в большей мере, обозначает, что он выполнил половину своих обязательств, но его работа ещё не завершена.

Адаптация от MachineGames ожидается не в этом году. Анонс проекта состоялся ещё в 2021, с тех пор студия не публиковала новости о предстоящей игре. Нет даже ключевых подробностей, к примеру, как предстоит играть – от первого или третьего лица.

Не так давно вышел очередной фильм по франшизе «Индиана Джон и Колесо Судьбы», но не сыскал признательности зрителей. Его съемки, включая рекламные расходы, обошлись в $300 млн, а за все время проката картине удалось заработать около $378 млн. Видимо авторы надеялись пробудить ностальгические чувства зрителей, но не вышло.