Ранее утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, пострадавших и разрушений нет.

Украинские военнослужащие прошлой ночью предприняли попытку атаковать Крым. Для этих целей они использовали свыше четырех десятков беспилотников самолетного типа. Все дроны были успешно нейтрализованы средствами РЭБ и противовоздушными системами. С таким сообщением выступили в МО РФ.

По итогам огневого воздействия над территорией Крымского полуострова российским военнослужащим удалось уничтожить 9 БПЛА, ещё три десятка подавили средствами РЭБ. Дроны рухнули на подлете к Республике, цели нападения не были достигнуты.

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Утром было опубликовано сообщение от губернатора Севастополя Михаила Развожаев. Он рассказал, что пара беспилотных летательных аппаратов уничтожили над морем вблизи Херсонского мыса. Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Также благодаря работе средств ПВО удалось предотвратить ракетную атаку украинской стороны над Калужской областью. Как и в предыдущих случаях, снаряд уничтожили на подлете к цели, жертвы и разрушения отсутствуют.