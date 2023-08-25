Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.

Украинские военнослужащие не наносят удары по Запорожской АЭС из-за возможного ответа российской стороны. Москва, с высокой вероятностью, ударит по атомным станциям, расположенным на подконтрольной Киеву территории. В итоге последствия от произошедшего повлияют и на Запад. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Один прилет – и последует ответ. Российские войска ударят по Ровенской или Хмельницкой АЭС. Европейцы осознают последствия такого развития событий. По этой причине зарубежные кураторы удерживают украинских военнослужащих от необдуманных действий.

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Запорожская АЭС находится на левобережье Днепра вблизи города Энергодар. Станция является наиболее мощной во всей Европе, так как имеет шесть энергоблоков, каждый из которых обладает мощностью в гигаватт. Ещё прошлой осенью российские войска установили контроль над Запорожской АЭС, охраняя её от опрометчивых ударов ВСУ.