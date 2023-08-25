Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС.

Американские позиции ослабли из-за приближающегося расширения БРИКС. Экономический союз пополнится шестью новыми государствам-членами. Подобное мнение выразил руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в собственном аккаунте в социальной сети X.

С точки зрения политика, происходящее является мировой геополитической революцией. На прошедшем саммите БРИКС объявили, что летом следующего года экономический союз пополнится на шесть новых государств. При этом страны, вступающие в объединение, являются крупнейшими производителями нефти.

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Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге. Председателем выступила ЮАР. Во время встречи прозвучало заявление о приглашении ряда государств в экономический союз, включая Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Полноценное членство перечисленных государств начнет действовать со следующего года. Также ещё свыше двух десятков стран заинтересовано в присоединении к союзу.