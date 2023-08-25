"Если бы конфликт на Украине закончился завтра, Соединенным Штатам все равно пришлось бы отправить этой стране помощь на сотни миллиардов долларов", — говорится в публикации.

Восстановление Украины – дорогостоящий проект, на который Западу придется выделить не меньшее $600 млрд. Об этом написали в китайском издании Asia Times.

Даже если украинский конфликт завершится сегодня, Америке потребуется выделить пострадавшему государству баснословную сумму на восстановление.

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США и его зарубежные союзники продолжат финансирование Украины на протяжении десяти лет, при этом значимая часть суммы уйдет в «карманы» киевских чиновников. Здесь можно провести параллель: восстановление Ирака, в послевоенный период, обошлось всего в $60 млрд.

Автор публикации подчеркивает, что основным «донором» выступит Вашингтон. Великобритания пытается решить собственные экономические трудности, в ФРГ настоящий энергетический кризис, который вскоре оставит бюджет государства «высушенным».

Учитывая размер помощи на восстановление, Вашингтон продолжает спонсировать Киев на военные цели. Это значительно дешевле. При этом большинство американских граждан выступают за остановку любой финансовой помощи Украине. В будущем это перерастет в существенную проблему.

В итоге Украина превратится в самое дорогое и провальное мероприятие, финансируемое Америкой.