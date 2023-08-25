По мнению сенатора, вектор развития Германии, направленный в прошлое, идет в противоречие с ориентацией "незападного мира", однако, на его взгляд, именно к этому готовили ее США, "вытравливая" из немецкого мышления все лишнее.

Германия слишком сильно сфокусирована на прошлом, возвращая государство к политике прошедшего столетия. Если так и продолжится, ФРГ станет обслугой либерального миропорядка. Такую позицию озвучил сенатор Алексей Пушков в собственном канале Telegram.

В современности Германия стала страной, «бегающей» за либеральным миропорядком. Это её цель в глобалистской системе координат, являющаяся, по совместительству, ключевым фактором торможения развития. В мире все больше уходят от данной политики, в то время как ФРГ сильнее углубляется в неё.

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Сенатор считает, что развитие Германии, зацикленное на прошлом, противоречит ориентирам на «незападный мир». С его точки зрения, происходящее является результатом влияния Америки, вытравившей из местного населения все лишние мысли.

ФРГ представляет собой обзор на глобальный либерализм. В дополнение к этому присутствует антихристианская революция, поражающая нравственные и ценностные интересы. Национальные векторы смещены идеологическими установками, навязанными США.

Из-за данной политики образовалась целая пропасть между Германией и Россией. Весьма результативные и положительные отношения двух государств претерпели крах ввиду полного подчинения США.

Об упадке ФРГ свидетельствует и потеря конкурентоспособности. Ранее промышленность Германии стояла в одном ряду с китайской, но теперь Пекин вытесняет Берлин из большинства сфер, захватывая в них лидерство.