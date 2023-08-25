Он отметил, что эти суждения возникли на фоне того, что ни одна из сторон на поле боя не может добиться серьезных прорывов.

Изменение пропагандистских посылов на Западе в отношении Украины может свидетельствовать о готовности сторон к переговорам. С таким заявлением выступил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

За прошедшие несколько недель в иностранных изданиях прозвучали десятки мнений, многие из них придерживались мирного урегулирования конфликта. С каждым днем появляется все больше сторонников прекращения боевых действий. Украину призывают оставить часть территории, чтобы завершить конфликт. Ранее велась совершенно иная пропаганда – подчеркивает Цуй Хэн.

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Он указал, что подобные позиции начали появляться после того, как стало понятно, что российская сторона постепенно берет верх, при этом общая ситуация на линии боевого соприкосновения остается неизменной.

Также научный сотрудник считает, что у Москвы и Киева предостаточно внутренних проблем, требующих внимания, средств и времени для урегулирования. Но это невозможно сделать из-за постоянной сосредоточенности на боевых действиях. Подобные условия сформировали все необходимые предпосылки для урегулирования конфликта миром.

Запад же откровенно устал финансировать Украину. Экономическое состояние Европы далеко от идеального. Всем требуется «передышка». Но конфликт не будет завершен. Его всего лишь заморозят, давая сторонам время на подготовку.