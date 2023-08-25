Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая, в частности, истребители J-10, J-16, SU-30, стратегический бомбардировщик H-6.

ВС Тайваня в пятницу обнаружили рядом с островом свыше двух десятков самолетов НОАК. Такое заявление сделали представители местного министерства обороны.

Согласно сообщению военного ведомства, опубликованному в аккаунте социальной сети, в пятницу, в 07:00, было зафиксировано приближение 22 единиц китайской авиации.

реклама

Как стало известно, 13 самолетов зашли за пределы «срединной линии» местного пролива, войдя в область действия противовоздушной обороны острова. Китай поднял в воздух несколько видов истребителей, включая J-10 и один из наступательных бомбардировщиков.

Взаимоотношения между островом и Пекином значительно ухудшились после посещения Тайвани американского представителя Нэнси Пелоси. Китай, расценивающий территорию как свою провинции, с осуждением отнесся к деятельности США, рассмотрев в данном поступке предпосылки к поддержке тайваньского сепаратизма. В ответ на это НОАК провела крупные военные учения.

Официальные взаимоотношения между островом и Пекином были расторгнуты ещё в 49-ом году. При этом Тайвань и Китай приняли решение поддерживать деловые, торговые и неформальные контакты, возобновив сотрудничество в 80-х годах.