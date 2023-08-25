реклама
Украинские военнослужащие вновь использовали запрещенное оружие. Им являются фосфорные бомбы. Опасные снаряды задействованы вблизи населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки на Запорожском направлении. Об этом стало известно от руководителя хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.
Применение фосфорных снарядов является крайне опасным и для местных жителей, и для военных, базирующихся неподалеку. Согласно рассказу врача, анестезиологам удалось своевременно идентифицировать проблему и разработать соответствующие меры противодействия. Мирные граждане были эвакуированы, на месте происшествия производится санитарная обработка.
реклама
Медицинский специалист поделился с журналистами, что украинские военнослужащие не стесняются в средствах. На линии боевого соприкосновения они устроили настоящую «полосу испытаний», применяя зарубежное экспериментальное или запрещенное оружие, оценивая его эффективность.
Также он добавил, что любые упоминания иностранными СМИ о передаче Украине нового вооружения сразу говорит о том, что оно уже поступило Киеву, а российские военнослужащие вскоре столкнуться с угрозой.