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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Военврач 58-й армии сообщил о применении ВСУ фосфора на Запорожском направлении
Он также сообщил, что если в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить киевскому режиму некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте.

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Украинские военнослужащие вновь использовали запрещенное оружие. Им являются фосфорные бомбы. Опасные снаряды задействованы вблизи населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки на Запорожском направлении. Об этом стало известно от руководителя хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.

Применение фосфорных снарядов является крайне опасным и для местных жителей, и для военных, базирующихся неподалеку. Согласно рассказу врача, анестезиологам удалось своевременно идентифицировать проблему и разработать соответствующие меры противодействия. Мирные граждане были эвакуированы, на месте происшествия производится санитарная обработка.

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Медицинский специалист поделился с журналистами, что украинские военнослужащие не стесняются в средствах. На линии боевого соприкосновения они устроили настоящую «полосу испытаний», применяя зарубежное экспериментальное или запрещенное оружие, оценивая его эффективность.

Также он добавил, что любые упоминания иностранными СМИ о передаче Украине нового вооружения сразу говорит о том, что оно уже поступило Киеву, а российские военнослужащие вскоре столкнуться с угрозой.

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