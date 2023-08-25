Он также сообщил, что если в СМИ появляются разговоры о желании стран НАТО поставить киевскому режиму некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте.

Украинские военнослужащие вновь использовали запрещенное оружие. Им являются фосфорные бомбы. Опасные снаряды задействованы вблизи населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки на Запорожском направлении. Об этом стало известно от руководителя хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.

Применение фосфорных снарядов является крайне опасным и для местных жителей, и для военных, базирующихся неподалеку. Согласно рассказу врача, анестезиологам удалось своевременно идентифицировать проблему и разработать соответствующие меры противодействия. Мирные граждане были эвакуированы, на месте происшествия производится санитарная обработка.

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Медицинский специалист поделился с журналистами, что украинские военнослужащие не стесняются в средствах. На линии боевого соприкосновения они устроили настоящую «полосу испытаний», применяя зарубежное экспериментальное или запрещенное оружие, оценивая его эффективность.

Также он добавил, что любые упоминания иностранными СМИ о передаче Украине нового вооружения сразу говорит о том, что оно уже поступило Киеву, а российские военнослужащие вскоре столкнуться с угрозой.