Инцидент с американским беспилотником произошел утром 22 августа на воздушной базе морских сил самообороны Японии Каноя. После посадки БПЛА выкатился за пределы ВВП. В результате инцидента пострадавших не было, но руководству базы пришлось закрыть полосу на три часа.

Руководитель японского МО Ясукадзу Хамада обратился к США с требованием обеспечения безопасности разведывательно-ударных беспилотник MQ-9 Reaper. Заявление было сделано после прецедента, когда один из дронов выкатился за пределы ВПП на авиабазе японских сил самообороны.

Министр обороны надеется, что Америка примет все меры, что обеспечить безопасность собственных летательных аппаратов. Крайне важно, чтобы они не становились причиной беспокойства местного населения. Такое заявление Хамада сделал во время проведения пресс-конференции.

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Прецедент произошло 22 августа. Беспилотник, после приземления, покинул пределы ВПП. В ходе инцидента отсутствуют пострадавшие, жертвы или разрушения, но местному руководству пришлось вывести полосу из эксплуатации почти на 3 часа.

Ещё с прошлого года на японской базе Каноя в префектуре Кагосима располагаются восемь беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Их разместили с целью снижения угрозы со стороны Китая. Как сообщается, КНР начала проявлять повышенную активность вблизи островов Нансэй.

Между Америкой и Японией сейчас ведется активное сотрудничество. Недавно азиатское государство приняло решение о восстановлении боеспособности собственной армии. Местные силы обороны не представляют ту грозную силу, которую продемонстрировала Япония во время Второй мировой войны. Решение принято из-за наращивания военного потенциала другими государствами.