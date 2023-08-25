Он добавил, что характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров, ее грузоподъемность составляет порядка 60 тонн.

В Харьков поступила крупная колонна, содержащая инженерную технику ВСУ. В большинстве грузы содержат понтоны, форсирующие водные преграды. Подробности РИА Новости узнали от военного эксперта, отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко.

Он рассказал, что на одной из харьковских фирм разместилось инженерное подразделение украинских военнослужащих. Они привезли с собой понтоны на базе автомобилей «КрАЗ».

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Марочко подчеркнул, что параметры парка позволяют установить переправу через реки и озера. Её длина составляет свыше 50 метров. При этом доступен подъем грузов до 60 тонн.

ВСУ перебрасывают свои войска на данные направления из-за активного продвижения российских военнослужащих. Успехи ВС РФ заставляют задуматься о дальнейшем переходе Харькова под руководство Москвы. Если так все дальше и продолжится, украинские военнослужащие попадут в «котел», о чем заявляли даже представители киевского режима. Местные власти периодически проводят эвакуацию близлежащих населенных пунктов.