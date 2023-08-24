Увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, написал начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х.

Польша, как и раньше, стремится нарастить численность собственной армии до 300 000 человек, но это станет нарушением конечного акта переговоров, фиксирующего численность военнослужащих стандартных европейских вооруженных сил. Такое заявление сделал помощник руководителя МО РБ Валерий Ревенко в собственном аккаунте в социальных сетях.

Сейчас, когда углубился кризис системы контроля над вооружением, действующие власти Польши приняли решение нарастить силы и добавить средств на восточном направлении. Варшава активно формирует новые подразделения, закупает наступательные системы и иностранное вооружение. Если Польше удастся реализовать задуманное, нарастив армию до 300 000 солдат, это нарушит все ранее заключенные договоренности.

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Согласно опубликованному документу, максимальное количество личного штата регулярной армии может составлять около 234 000 солдат. При этом НАТО, следящая за исполнением международных договоренностей, просто закрывает глаза на происходящее.

С точки зрения Ревенко, действия польского руководства, вкупе с отсутствием реакции со стороны иностранных объединений, приведут к завершению существования даже самого понятия «национальная безопасность».

Сейчас государства настороженно относятся друг к другу, настали непростые времена. Только контроль за вооружением может урегулировать ситуацию, снизив градус напряженности между странами.