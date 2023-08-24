"Мы стремимся к передаче Украине (истребителей) F-16 . Но к подробностям о количестве и графике поставок мы вернемся", - приводит слова премьера газета VG.

Норвежский премьер Йонс Гар Стёре подтвердил желание руководства страны отправить Украине истребители F-16. При этом не уточняется точное количество единиц техники.

Политик подчеркнул, что их желание помочь Киеву остается неизменным. Но пока страна не готова предоставить подробности, а также указать точный график.

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Издание VG отмечает, что в четверг премьер-министр лично посетил Украину для обсуждения всех деталей.

Ранее Россия отправила иностранным государствам ноту из-за передачи вооружения Украине. Руководитель МИД Сергей Лавров подчеркнул, что грузы, содержащие боеприпасы, технику или вооружение, являются законной целью для Вооруженных сил РФ.

В российском МИД указывали, что альянс «играет с огнем», поставляя Киеву оружие. В Кремле утверждают, что усиление ВСУ не поможет добиться Украине результатов на линии боевого соприкосновения, при этом конфликт будет форсироваться, а государство лишь продлит свою «агонию».