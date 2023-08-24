По оценкам ООН, общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона человек, заявила в четверг заместитель генерального секретаря организации Розмари ДиКарло, не уточнив источник этих данных.

Согласно статистике ООН, количество погибших с начала украинского конфликта может превысить число в 500 000 человек. С таким заявлением выступила заместитель генсека организации Розмари ДиКарло. При этом источник сведений не афишируется.

Политик не привела уточнений на предмет того, какая из сторон понесла данные потери, а также не уточнила, были ли учтены исключительно военные или же и гражданские лица.

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ДиКарло рассказала об огромных цифрах. Согласно оценкам комиссии, погибло около 9 500 гражданских, в том числе свыше полтысячи детей. В реальности цифры могут быть значительно больше. Общее количество погибших людей составляет порядка 500 000 человек. И это с обеих противоборствующих сторон.

Комиссия по правам человека регулярно обновляет статистику по жертвам среди гражданского населения. Согласно новым данным, с начала украинского конфликта погибло около 9 369 мирных жителей, а свыше 16 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

Представительство ДНР в СЦКК, рассматривая военные преступления Украины, подчеркивает, что за 1,5 года конфликта в республике погибло почти 4,5 тысячи мирных жителей. Из них 134 были детьми. В ЛНР статистика более «мягкая», суммарное количество погибших не дошло и до двух сотен человек.