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Украина проведет мобилизацию всех доступных резервов после неудачного летнего контрнаступления. Об этом написал в публикации для Washington Post американский генерал в отставке Дэвид Петреус.
С точки зрения офицера, Киев намеревается продолжить военную кампанию, пусть и потерпел поражение на всех направлениях, включая Запорожское.
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Петреус уверен, что соответствующие приготовления уже ведутся. Киев проведет полномасштабную мобилизацию всех слоев общества, намереваясь в следующем наступлении прорвать российскую оборону.
При этом генерал подчеркнул, что Москва смогла выстроить подвижную глубокую оборону. Все подступы к рубежам буквально усеяны минами и другими ловушками, не позволяющими приблизиться ни технике, ни пехоте. Также есть противотанковые рвы, ДОТы и прочие препятствия. Упорные действия обороняющихся выматывает ВСУ, бойцы устают физически и морально.