По мнению офицера Дэвида Петреуса, Киев намерен продолжить военную кампанию, несмотря на крупное поражение своей армии на Запорожском направлении.

Украина проведет мобилизацию всех доступных резервов после неудачного летнего контрнаступления. Об этом написал в публикации для Washington Post американский генерал в отставке Дэвид Петреус.

С точки зрения офицера, Киев намеревается продолжить военную кампанию, пусть и потерпел поражение на всех направлениях, включая Запорожское.

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Петреус уверен, что соответствующие приготовления уже ведутся. Киев проведет полномасштабную мобилизацию всех слоев общества, намереваясь в следующем наступлении прорвать российскую оборону.

При этом генерал подчеркнул, что Москва смогла выстроить подвижную глубокую оборону. Все подступы к рубежам буквально усеяны минами и другими ловушками, не позволяющими приблизиться ни технике, ни пехоте. Также есть противотанковые рвы, ДОТы и прочие препятствия. Упорные действия обороняющихся выматывает ВСУ, бойцы устают физически и морально.