Это будут первые эпизоды комедийного мультсериала без озвучки главных героев Джастином Ройландом.

Создатели мультсериала «Рик и Морти» объявили, когда выйдет седьмой сезон. Ожидается, что зрители смогут увидеть продолжение анимационной научно-фантастической франшизы 15 октября 2023 года.

Это будут первые эпизоды сериала без озвучки Джастином Ройландом, который дарил свой голос главным героям. Он не получил предложение о сотрудничестве, потому что телеканал Adult Swim был вынужден разорвать с ним контракт после того, как его публично обвинили в домашнем насилии. Таким образом, телеканал показывает, что выступает против любого проявления насилия. Но стоит отметить, что к настоящему времени с Ройланда сняли все обвинения. Несмотря на это, голоса героям подарили другие актеры.

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Седьмая часть комедийного мультсериала для взрослых покажет новые приключения ученого Рика и его внука Морти. В сети появился постер нескольких эпизодов нового сезона. В данный момент нет информации, сколько серий будет в седьмой части «Рика и Морти».