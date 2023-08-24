"Эта тактика требует очень и очень большой численности войск: войска атакующей стороны обычно в три-шесть раз превосходят численность войск обороняющейся стороны", - заявил Го Сюань.

В украинском контрнаступлении прослеживается тактика, применяемая в Первой мировой войне. Такое заявление сделал китайский военный эксперт Го Сюань, беседуя с РИА Новости.

Он подчеркнул, что при рассмотрении с позиции военного дела масштабное продвижение украинских военнослужащих по различным направлениям соответствует тактике, продемонстрированной во время Первой мировой войны. Но в этом заключается и главная ошибка ВСУ.

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Го Сюань утверждает, что для полноценной реализации стратегии требуется большое количество войск, превосходящее по численности противника. Это позволит постоянно продавливать оборону и фортификацию, а на замену уставших подразделений будут подоспевать свежие силы.

К примеру, он подчеркнул, что во время Первой мировой войны велось множество подобных сражений, но лишь два из них привели к победе. Сторона, шедшая в атаку, располагала численностью войск почти в 6 раз больше, нежели было на стороне противника. При этом нападавшим пришлось заплатить огромную цену за штурм укреплений.

По этой причине тактика, избранная Украиной, является провальной. У Киева отсутствует необходимое количество людей и ресурсов, чтобы полноценно реализовать её.