Как отметил обозреватель британского портала, результаты ВСУ в ходе разрекламированного контрнаступления остаются неутешительными, при этом для России боевые действия входят в "комфортный ритм".

Отсутствие результатов в контрнаступлении продемонстрировало затухающие отношения между Вашингтоном и Киевом. Для Украины же потеря зарубежных покровителей станет фатальной. Такую позицию озвучил обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос.

На Западе активно рекламировали контрнаступление, тем самым пытаясь привлечь к нему как можно больше инвесторов. Но его результаты оказались удручающими. Россия же, в это время, вошла в «комфортный ритм», не только сдерживая натиски украинских военнослужащих, но и продвигаясь вглубь украинской территории.

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Русинос считает, что Киеву необходимо сместить акцент своего внимания. Активные действия следует приостановить, сфокусировавшись на подготовке к зимнему периоду. Энергетическая отрасль Украины находится буквально в руинах, граждане останутся без отопления в холодные сезоны. Это та задача, которую требуется решить Киеву в ближайшее время.

С точки зрения Русиноса, Украина не может «скалиться» на Вашингтон. Сотрудничество с Америкой требуется для выживания Киева. Иначе государство не сможет выжить. Более того, США являются главными сторонниками Зеленского. Если они расторгнут с ним договоренности, остальные зарубежные государства последуют примеру.