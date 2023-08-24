"Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского Союза с мая 2022 года, заявил, что неясно, сможет ли Украина восстановить полный суверенитет имеющимися средствами", — сообщает издание Hasepost.

Председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер сомневается, что Украина сможет вернуть собственные территории, призывая не ожидать многого от контрнаступления ВСУ. При этом он уверен, что российские оборонительные рубежи выстоят перед натиском Киева. Такое заявление он сделал во время интервью с журналистами газеты Welt.

С точки зрения Бригера, неизвестно, сможет ли Украина побороться за своей суверенитет, имея ограниченные средства в распоряжении.

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Военный подчеркнул, что контрнаступление, длящееся больше двух месяцев, не обернулось результатами, в то время как Россия удерживает пятую часть территории, не допуская прорех в своей обороне. Бригер подчеркивает, что в распоряжении Киева малое количество бригад. Этого не хватит, что прорвать рубежи, выстроенные ВС РФ.

Генерал охарактеризовал данный конфликт «битвой на истощение». Очевидного победителя пока нет, но преимущество на стороне России.

Успех Киева, безусловно, лучший исход для Запада, но маловероятный. Украинские военнослужащие уже потеряли множество сил, Россия же сохранила практически полный боевой потенциал. Также в распоряжении Москвы есть огромные резервы, чем не может похвастаться Киев.