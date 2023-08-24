Политик уверен, что жизни украинских граждан не представляют ценности в глазах зарубежной общественности. Если потребуется, их оперативно заменят на другие «расходники»

Призывы американских генералов к украинскому руководству прорвать российскую оборонительную линию демонстрирует отношение Запада к гражданам государства. Свое мнение озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее в издании NYT написали, что американские высокопоставленные военные настаивают, чтобы Залужный направил ещё больше войск на Запорожское направление, являющееся приоритетным. К сторонникам решения относятся начальник штабов США Марк Милли и британский адмирал Тони Радакин. Согласно предварительно информации, главнокомандующий ВСУ Залужный утвердил данный план.

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Соскин подчеркнул, что намерения американских адмиралов демонстрирует отношение к украинским гражданам как к «мусору». Иностранные кураторы настаивают, чтобы бойцы шли прямиком на российские минные поля, прокладывая путь собственными жизнями. То есть, они хотят сделать как можно больше вдов и сирот.

Политик уверен, что жизни украинских граждан не представляют ценности в глазах зарубежной общественности. Если потребуется, их оперативно заменят на другие «расходники». Это могут быть латиноамериканцы или африканцы. Соскин убежден, что Америка найдет кем «манипулировать».