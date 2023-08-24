"Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьезно – иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку", - пишет автор Berliner Zeitung.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не имеет права оскорблять тех, кто не поддерживает отправку новой военной помощи Украине, а также сторонников решения конфликта мирным путем. Такое заявление было сделано журналисткой Рут Шнеебергер в публикации издания Berliner Zeitung.

Она подчеркнула, что Шольц является настоящим «везунчиком», ведь граждане Германии не воспринимают его серьезно, иначе бы очередная оплошность поставила «крест» на политической карьере. Отсутствие чувства такта у канцлера, продемонстрированная во время выступления в Мюнхене, является худшим качеством для политика такого уровня.

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Шнеебергер считает, что канцлер должен быть примером для общественности, а не оказывать на неё дурное влияние. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно подчеркивал, что общество находится на грани раскола из-за противостояния позиции в отношении украинского конфликта.

Шольц был много раз замечен за неуважительным отношением к гражданам. Журналистка уверена, что это должно прекратиться. Люди, входящие в близкое окружение канцлера, либо его коллеги по партии должны объяснить, что публичные оскорбления – это не лучший способ заработка репутации у граждан.