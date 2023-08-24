"День независимости" отмечают на Украине ежегодно 24 августа.

Сегодня все украинские силовые ведомства переведены в режим повышенной готовности. Это связано с празднованием «Дня независимости». Киевское руководство опасается, что российские войска перейдут в наступление по ряду направлений. Властями принято решение об укреплении тыла и обороны близлежащих регионов. Подробности предоставлены РИА Новости военным экспертом, отставным подполковником ЛНР Андреем Марочко.

реклама

«День независимости» празднуется на Украине каждый год. В связи с этим, начиная с полночи 24 августа, силовые структуры государства переведены в режим усиленного несения службы. Правоохранительные органы патрулируют по городам, укрепляется тыл.

Украинское руководство опасается, что ВС РФ перейдут в наступление, выбрав столь символичный для государства день для обострения конфликта.

Марочко подчеркнул, что большинство ведомств досрочно отозвали силовиков из отдыха. Меры были направлены на обеспечение безопасности.

В отдельных областях втрое увеличили численность войск на границах. В тыловых частях вдоль линии соприкосновения были выставлены бойцы, недавно вернувшиеся с зоны СВО. Эксперт подчеркнул, что подобные «параноидальные» меры наблюдаются по всей Украине.