"Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета со ссылкой на источники.

В газете WSJ опубликовали статью, где рассказывается, что советник нынешнего американского руководителя по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с помощником российского президента по международным делам Юрием Ушаковым. Предметом их обсуждения выступил мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Иностранные чиновники привели достоверную информацию о состоявшейся беседе. С их слов стало понятно, что Салливан переговорил с Ушаковым. Как утверждает издание, иностранный представитель пытался убедить Москву в том, что Америка не замешана в поднятом мятеже.

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США не намеревались брать на себя ответственность за чужие поступки. Учитывая натянутые отношения между странами, решение заявить о своей непричастности является максимально верным. Салливан предотвратил дальнейшую эскалацию конфликта.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» захватили один из районов города. Мятеж был начат после того, как руководитель военной кампании заявил, что ВС РФ нанесли удар по тыловым частям наемников. Заявление опровергнуто и представителями МО РФ, и спецслужбами России. На Пригожина завели уголовное дело. Российский лидер Владимир Путин назвал действия главы ЧВК изменой и преследованием собственных интересов.