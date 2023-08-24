Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании.

Китай требует немедленно прекратить сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». В МИД КНР призывают остановиться, не совершать эти ошибочные действия.

Оператор АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO приступили к сбросу радиоактивной воды в океан, предварительно смешав её морской водой. Трансляция с места событий ведется местными СМИ.

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Пусть на данный предмет и было множество споров, а также последовали многочисленные возражения от мировой общественности, особенно со стороны защитников экологии, японское руководство не отказалось от задуманного. 24 августа Токио инициировал сброс грязной воды в море.

Представители Китая призывают Японию остановиться. В МИД КНР утверждают, что это большая ошибка, которая приведет к экологической катастрофе.

В ведомстве подчеркнули, что авария, ранее произошедшая на АЭС, уже оказала влияние на океаническую фауну. В воду попало огромное количество вредных веществ. Если Япония добавит новую «порцию», это обернется против неё. Сброс загрязненной воды – это критичное решение, особенно для государства, живущего за счет активной добычи морепродуктов.

Также руководство Японии не предоставило подтверждения того, что данное мероприятие разрешено законодательством.