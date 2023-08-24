Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Полковник ВС США Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации
Нынешнее положение украинской армии можно сравнить с ситуацией, в которой оказался вермахт в 1944 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

реклама

Украинская армия оказалась в ситуации, сравнимой с положением вермахта в 1944 году. Подобную аналогию привел бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор, беседуя с представителями канала YouTube Judging Freedom.

Эксперт рассказал, что в 44-ом году немецкая армия осталась без воздушной поддержки. В распоряжении Германии было передовое, для того времени, оборудование, новейшие танки, но без авиации вести эффективный бой было просто невозможно. При первых признаках появления немецких солдат по их дислокации наносились групповые удары. На Украине сейчас происходит аналогичная ситуация.

реклама

Макгрегор считает, что Германия совершила тактическую ошибку, отказавшись от перемирия в критический для неё момент. За это она и поплатилась. Если Украина продолжит упрямиться, переоценивая собственные силы, её постигнет та же участь. «Все кончено!» – подвел итоги он.


Украинское контрнаступление длится около 2,5 месяца. ВСУ выдвинулись по ряду направлений, в том числе на Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское, где сейчас пролегает основная линия боевого соприкосновения. Но за прошедшее время украинские военнослужащие не смогли продемонстрировать результаты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
Источник: youtube.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Военного комитета ЕС призвал не надеяться на прорыв ВСУ российской обороны
Эксперт Го: Украина в своем наступлении использует тактику Первой мировой войны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
35
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
6
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
6
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
+
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
4
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
В Украине обвинили Китай и TikTok в неудачах летнего контрнаступления ВСУ в Запорожской области
3
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Иран представил ударный дрон Mohajer-10, способный работать сутки и нести 300 кг полезной нагрузки
+
Анонсированы новые модели Москвича на 2024 год - "Москвич 5" и "Москвич 8"
+
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
2
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1

Популярные статьи

Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
119
Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
11
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
33
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
63
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
7
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
11

Сейчас обсуждают

shurikw
13:28
Тебе вообще лучше помалкивать. Половина оверов знает твою рожу и где ты живёшь. "Тринадцатый" , кстати, частенько здесь пасётся. Прибьёт тебя за длинный язык.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
FelsheR-BAN100912
13:25
Обученной хорошо воевать ВЧК, подчиняющийся непосредственно своим командирам. Сколько в России этих гос переворотов удачных и неудачных с участием военных было? Неожиданно все!)) Разве что развалить С...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Acdsee
13:25
Можно пояснить, что это значит?
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
shurikw
13:25
Путин в своей любимой манере устранил сильного соперника на президентских выборах 2024 года. Пригожин не скрывал своих предвыборных амбиций. И если бы он остался жив, то Путин выборы проиграл бы. А вы...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Mr.Vadson
13:23
за ЭТО еще и денег заплатили ... У кого то получится в двух словах лаконично сказать, о чем ЭТО вообще? О тяжелой доле? Заслуженный кол.
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
armadaovs
13:23
так это и есть ракета. у снаряда своего двигателя не бывает.
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
Jack00761
13:22
А еще был отличный планшет 2014 года - Sony Xperia Z3 Tablet Compact! С него можно было звонить, хороший экран 1200 x 1920, тонкий, легкий, водо-пыленепроницаемый (IP65/68), MHL 3.0, барометр, FM-рад...
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
Chihonya
13:21
Шишкин негодуе, он майнит в долгосрок!)
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
armadaovs
13:19
нормально так допустили ликвидацию своих вояк у себя под носом. хотя чего ещё ожидать от тех кто допускает налёты допотопных бпла по своей базе стратегической авиации...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Александр
13:18
Технология Resizable Bar или, как ее сокращенно называют, ReBar — это набор инструкций, который позволяет центральному процессору обращаться ко всему объему видеопамяти. Если Resizable Bar не активн...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем