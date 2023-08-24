Нынешнее положение украинской армии можно сравнить с ситуацией, в которой оказался вермахт в 1944 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

Украинская армия оказалась в ситуации, сравнимой с положением вермахта в 1944 году. Подобную аналогию привел бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор, беседуя с представителями канала YouTube Judging Freedom.

Эксперт рассказал, что в 44-ом году немецкая армия осталась без воздушной поддержки. В распоряжении Германии было передовое, для того времени, оборудование, новейшие танки, но без авиации вести эффективный бой было просто невозможно. При первых признаках появления немецких солдат по их дислокации наносились групповые удары. На Украине сейчас происходит аналогичная ситуация.

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Макгрегор считает, что Германия совершила тактическую ошибку, отказавшись от перемирия в критический для неё момент. За это она и поплатилась. Если Украина продолжит упрямиться, переоценивая собственные силы, её постигнет та же участь. «Все кончено!» – подвел итоги он.





Украинское контрнаступление длится около 2,5 месяца. ВСУ выдвинулись по ряду направлений, в том числе на Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское, где сейчас пролегает основная линия боевого соприкосновения. Но за прошедшее время украинские военнослужащие не смогли продемонстрировать результаты.