По его словам, последние резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.

82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую недавно перебросили к линии боевого соприкосновения вблизи Запорожья, понесла значительные потери. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в собственном блоге на YouTube.

Политик подчеркнул, что подразделение несет существенные потери. Ранее в этой местности дислоцировалась иная бригада, потерявшая немало бойцов.

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Соскин заявил, что остатки подготовленных украинских резервов столкнулись с настоящей цитаделью, возведенной российской стороной. В пределах Запорожья ведутся бои повышенной интенсивности.

Также политик рассказал, что киевский режим специально не публикует данные о потерях, чтобы скрыть фактическую катастрофу, которой обернулось летнее контрнаступление украинской армии.

В начале июня ВСУ начали продвижение к российской линии обороны на нескольких направлениях. Первыми в бой шли бригады, получившие зарубежную подготовку и сопровождаемые иностранной бронированной техникой.

В июле прозвучало заявление российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что украинские силы не смогли достичь результатов, а представители иностранных государств откровенно разочаровались в контрнаступлении.