Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не станет менять часть государственной территории на перспективу присоединения к иностранному альянсу.

Он утверждает, что подобное предложение, озвученное зарубежными партнерами, является прямой или искусственной провокацией. Подобное заявление Зеленский сделал во время проведения пресс-конференции, транслируемой телеканалом «Рада».

реклама

В середине августа нынешнего года в публикации газеты Verdens Gang было написано, что руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен видит альтернативу для Украины. Киеву необходимо мирным путем решить конфликт с Россией, отдать часть территории, а в качестве «компенсации» он получит возможность присоединиться к НАТО.

Йенсен подчеркнул, что уже ведутся беседы на предмет возможного статуса по завершении нынешнего противостояния. Также был поднят вопрос о передаче территорий. Чуть позже политик выступил в СМИ, опровергнув собственное заявление.