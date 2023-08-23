Авторы технологии стали первыми партнерами по безопасности, ставшие часть официального портала разработчиков Nintendo

Denuvo появилась на Nintendo Switch. Программа должна уберечь пользователей от эмуляторов.

Авторы уникальной технологии первыми проявили инициативу в поросах безопасности, присоединившись к официальному порталу команды Nintendo.

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Для разработчиков открылась новая перспектива. Теперь они смогут защищать собственные проекты при помощи программного обеспечения Denuvo. Эффективность данного решения пока под вопросом, но пользователи сети удручены возможным возрастанием нагрузки на аппаратную часть миниатюрной консоли.

Суть антипиратской защиты заключается в предотвращении запусков проектов через эмуляторы. К примеру, игра имеет соответствующую «стену» от пиратства на компьютере. Но вот версии для Nintendo Switch спокойно запускаются на эмуляторе.

Представители компании Denuvo поделились своей радостью от присоединения к команде Nintendo. Они надеются, что их технология позволит защитить и разработчиков, и пользователей от пиратства.

Ещё в марте этого года Denuvo презентовала общественности книгу, в которой рассказала, как эмуляция влияет на игровую индустрию. Суть сводится к тому, что уменьшается количество эксклюзивов, а разработчики теряют свой доход.