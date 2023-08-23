О впечатлениях Фила Спенсера от ознакомления с демо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, доступной на gamescom 2023, написал один из авторов портала GamesRadar+, присутствующий на выставке.

Фанаты вселенной «Сталкер» могут спокойно выдохнуть – игра приближается к своему завершению. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит «просто великолепно», а команда разработчиков вносит финальные корректировки.

Спенсер ознакомился с демо предстоящего проекта на мероприятии Gamescom 2023, после чего заявил о своем восторге. Об этом рассказал один из журналистов портала GamesRadar+, принимающего участие в выставке.

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Автор публикаций немного побеседовал со Спенсером, узнавая его впечатления от предстоящей игры. Фил подчеркнул, что ему очень близка команда, работающая над «Сталкером». Он рассказал, что игра уже в рабочем состоянии, осталось доработать мелкие нюансы.

В шутере просто невероятная история. Визуальное оформление игры на высоте, никак иначе, кроме как «великолепно», её нельзя назвать – поделился Спенсер.

Ролик, посвященный геймплею, будет опубликован в ближайшее время. Об этом можно судить по заявлению стратегического директора видеоконтента портала IGN Дестина Легари, который указал, что на его сайте вскоре появится информация по проекту.

Дата выхода новинки запланирована на этот год. Точные сроки пока не уточнены.