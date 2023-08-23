Условие на 100% прибыль распространяется на первые 6 месяцев эксклюзивности той или иной игры в Epic Games Store — после окончания эксклюзивности доход вернётся к схеме 88%/12%.

EGS объявила о запуске программы эксклюзивности. Благодаря ей создатели игр будут получать полный доход от продаж их творений на протяжении полугода. При этом есть важное условие – отсутствие публикации проекта на любых платформах, включая Steam и Microsoft Store.

Благодаря программе эксклюзивность Epic First Run студии смогут больше зарабатывать на протяжении полугода с момента релиза. Уровень дохода вырастет с 88 до 100%. Запуск программы планируется в октябре этого года. Компания должна объявить об этом на собственном портале.

реклама

Участие доступно для игр или приложений, ранее не публикуемых на сторонних ресурсах. Инициатива затронет проекты, выпущенные позднее 16 октября нынешнего года.

Как только истечет полгода с момента релиза участники программы перейдут на базовый доход, составляющий 88%.

Проекты, попавшие в данную программу, получат уникальные значки, а также будут фигурировать в специальных подборках. Компания обеспечит размещение игр и приложений на главной странице магазина, регулярно включая их в промо-акции.

Программа отличается повышенной лояльностью к разработчикам. Они смогут спокойно размещать собственную продукцию на своих порталах. Единственное исключение – сторонние платформы, включая Steam и Microsoft Store.

Подробности о запуске будут опубликованы ближе к непосредственной дате релиза программы. Разработчикам предложили следить за новостями на главной странице компании Epic.