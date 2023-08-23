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Появились первые оценки Armored Core VI: Fires of Rubicon — у игры 87 баллов из 100 на Metacritic
На агрегаторе OpenCritic средняя оценка игры также составила 87 баллов из 100 на основе 26 обзоров. 96% журналистов порекомендовали экшен к прохождению.

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Сегодня в сети опубликовали обзоры на меха-экшен Armored Core VI: Fires of Rubicon, при этом остается ещё день до официального релиза игры. Критики назвали творение FromSoftware шедевром, присудив 87 баллов из 100 на сервисе Metacritic.

На другом портале, а именно OpenCritic, была выставлена аналогичная оценка. Почти 100% журналистов рекомендуют геймерам ознакомиться с новинкой.

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Практически все рецензенты были солидарны с тем, что в проекте превосходная боевая система, которая заставляет погрузиться в процесс. Пилотируемые людьми роботы быстро передвигаются, есть множество резких, но плавных движений, что добавляет изображению динамичности. Чаще всего мехи в подобных играх кажутся громоздкими, имея минимальную анимацию. Один из журналистов выразил мнение, что в Armored Core VI идеальная боевая система, которой нет альтернативы в игровой индустрии.

В проекте по-прежнему присутствуют традиционные моменты с кастомизацией. Игрокам педстоит выбирать из 200 комплектующих, позволяющих преобразить робота, адаптируя его к собственному стилю. Кастомизация предстоит постоянная, чтобы эффективно противостоять различным врагам.

Среди немногочисленных минусов представители СМИ выделили сюжет и слабенькое повествование, но это, с точки зрения журналистов, «дело вкуса». Основной упор в игре делается на эффектную боевую систему и красочные сражения. Но история немного разочаровала их.

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