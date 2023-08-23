По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия не будет игнорировать роль спецслужб Запада в этих атаках

Россия решительно осуждает попытки киевского режима нанести ущерб столице при помощи беспилотников. Вооруженные силы РФ не оставят без внимания подобные действия ВСУ. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркивает, что преступные действия киевского режима являются одним из инструментов противоборства России, при прямой поддержке зарубежных государств. Правоохранительные органы РФ в отдельности рассматривают каждый прецедент, возбуждая соответствующие уголовные дела. Вооруженные силы РФ также не оставят ситуацию на самотек. Денацификация и демилитаризация Украины будет выполнена согласно поставленным целям.

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Захарова утверждает, что пристальное внимание будет уделено и деятельности иностранных специальных служб. Только благодаря их поддержке украинские военнослужащие могут «бить» по Москве. К примеру, с помощью спутниковой навигации передаются координаты, в последующем используемые для выстраивания маршрутов беспилотников.

Дипломат не забыла и про недавний прецедент, произошедший над Черным морем. Вблизи российской территории были зафиксированы два разведывательно-ударных БПЛА США MQ-9 Reaper и другой беспилотник – TB2 Bayraktar, произведенный в Турции. Дроны выполняли задачу по сбору разведданных вблизи полуострова.

Данные действия свидетельствуют о намерении киевского режима и зарубежных кураторов нанести ущерб гражданской инфраструктуре Крыма в отместку за провалы на линии боевого соприкосновения. Сейчас ВСУ терпят крах на всех направлениях, а российская армия продвигается вглубь территории, несмотря на активную поддержку европейских государств.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВСУ предприняли новую атаку на Москву в среду, запустив три БПЛА. Два из них уничтожили, а третий попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Пострадавшие отсутствуют.