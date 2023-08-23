Президент Украины добавил, что мобилизацию усилят после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают жителей от призыва

После «чистки» в украинских военкоматах пошли призывы об усилении мобилизации. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский во время проведения пресс-конференции.

Украинский лидер подчеркнул, что получил множество обращений от военных, запрашивающих усиление мобилизационных мероприятий. Зеленский не дал конкретного ответа по данному поводу, но «услышал» пожелания своих военнослужащих.

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Также украинский глава подчеркнул, что усиление мобилизации возможно только после завершения «чистки» в военкоматах. Недавно начались проверки всех военных ведомств из различных регионов. Причина заключалась в повышенной коррумпированности сотрудников военкоматов. Они брали взятки, взамен делая украинцев «непригодными» к службе.

Руководство государства ввело в стране военное положение ещё в феврале прошлого года. В этот же день Зеленский издал указ о начале мобилизационных мероприятий, начиная с 25 февраля. Киевский режим неоднократно продлевал действие данных указов. На фоне событий мужчинам призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет, запретили покидать страну.

17 августа нынешнего года Зеленский подписал другой указ. Согласно его распоряжению были лишены должности все областные военкомы по результатам проверки на коррумпированность. В СМИ регулярно публикуют статьи о взятках, принимаемых уполномоченными лицами. Взамен они предоставляют украинцам отсрочку от воинской службы.