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Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает печальный конец – его свергнут или лишат жизни, так как он не намерен инициировать мирные переговоры с Россией. Заявление было сделано бывшим аналитиком ЦРУ Ларри Джонсом.
С точки зрения эксперта, данный сценарий наиболее вероятен. Гражданский переворот уже длительное время маячит перспективой. «Отлов» граждан в мобилизационных целях, настаивание на собственной позиции, отказ от мирного урегулирования конфликта – все это является предпосылками к ликвидации Зеленского.
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Джонсон подчеркнул, что действия нынешнего руководства Украины устроили в государстве демографическую и гуманитарную катастрофу. Больше 30% граждан уехали из страны, а в боях было потеряно около 400 000 человек.
Во Второй мировой войне численность населения США составляла 150 млн. При этом в боях было потеряно около 470 000 человек. При разнице численности населения почти в 7 раз количество погибших соразмерно. При этом Украина потеряла огромное количество бойцов всего за 1,5 года локального конфликта.