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Российская армия подавит остатки ВСУ, если они будут переброшены на южное направление, как рекомендуют американские генералы. Такое заявление было сделано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным в собственном блоге.
Он рассказал, что американцы давят на украинское руководство, чтобы они приняли решение перебросить все военные силы под Запорожье. И это будет отличное решение. Только для России, которая сможет уничтожить остатки ВСУ одним махом.
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Соскин неоднократно подчеркивал, что Алексей Резников, нынешний глава МО Украины, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировали свою полную некомпетентность в руководстве контрнаступлением. Политик рассказал, что удары по одному из важнейших подразделений были нанесены не из-за СМИ, а по причине неверных решений, принятых ответственными лицами.
Ранее в газете NYT написали, что американские генералы рекомендуют Залужному перебросить часть войск ближе к Запорожью, что усилить армию на наиболее приоритетном направлении.