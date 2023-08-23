По мнению бывшего советника, министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный продемонстрировали свою неспособность управлять боевыми операциями.

Российская армия подавит остатки ВСУ, если они будут переброшены на южное направление, как рекомендуют американские генералы. Такое заявление было сделано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным в собственном блоге.

Он рассказал, что американцы давят на украинское руководство, чтобы они приняли решение перебросить все военные силы под Запорожье. И это будет отличное решение. Только для России, которая сможет уничтожить остатки ВСУ одним махом.

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Соскин неоднократно подчеркивал, что Алексей Резников, нынешний глава МО Украины, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировали свою полную некомпетентность в руководстве контрнаступлением. Политик рассказал, что удары по одному из важнейших подразделений были нанесены не из-за СМИ, а по причине неверных решений, принятых ответственными лицами.

Ранее в газете NYT написали, что американские генералы рекомендуют Залужному перебросить часть войск ближе к Запорожью, что усилить армию на наиболее приоритетном направлении.