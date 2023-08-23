По оценке эксперта, скоро город перейдет под контроль Москвы, после чего освобождение Харькова станет вопросом времени.

Харьков может быть освобожден российской армией после разгрома украинских сил вблизи Купянска. Такая заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в ходе беседы с журналистом Гарландом Никсоном.

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У ВСУ наблюдаются значительные прорехи в штате. Остатки украинской армии перемещаются по различным направлениям, чтобы удержать прежнюю линию боевого соприкосновения. Но российские силы уверенно продвигаются под Купянском. Оборона ВСУ была прорвана.

Эксперт считает, что вскоре город будет контролироваться Москвой. Через некоторое время Харьков также отойдет России.

Риттер подчеркнул, что дефицит личного штата играет на руку ВС РФ. Украинские военнослужащие не могут образовать плотную оборонительную линию. В будущем это обернется прорывом рубежей в различных местах и полной потерей контроля ситуации со стороны руководства ВСУ.

Около недели назад из Харьковской области было эвакуировано порядка двух сотен мирных жителей. Местный руководитель принял такое решение на фоне продвижения российской армии в сторону Купянска. Также не исключается вероятность крупномасштабных эвакуационных мероприятий из всех близлежащих населенных пунктов.