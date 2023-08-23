Также японская компания показала новые наушников для консоли

Японская компания Sony анонсирует PlayStation Portal. Это компактное устройство для стриминга игр с PS5. Также были презентованы новые наушники для консоли.

Представители игрового подразделения Sony представили портативную консоль для стриминга игр с PlayStation 5. Она стоит 200 долларов или почти 19 000 рублей без учета НДС. Купить новинку станет возможным только в конце года. Эксперты считают, что на нее будет спрос.

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У PlayStation Portal 8-дюймовый экран с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. По бокам устройства находятся контролеры, напоминающие фрагменты геймпада DualSense. У них те же функции, в том числе, речь идет об адаптивных курках и улучшенной тактильной обратной связи.

PlayStation Portal будет удаленно подключаться к PlayStation 5 через Wi-Fi. Этого будет достаточно для запуска игр из библиотеки. Этот вариант подходит людям, которым приходится делить ТВ в гостиной с другими. Но важно понимать, что отдельно запустить на Portal игру не получится, PS5 должна быть рядом.





Помимо этого, представители игрового подразделения Sony анонсировали беспроводные наушников — Pulse Elite и Pulse Explore. Оба вида наушников будут обеспечивать передачу звука без потери качества, у них чистое звучание.