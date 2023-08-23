Создатели платформы также планируют добавить Stories

В Twitch сообщили о начале тестирования ленты клипов, сделанной по аналогии в социальной сети TikTok. Авторы платформы также рассказали о планах добавить Stories.

Стриминговая платформа Twitch тестирует новую функцию Discovery feed. Сейчас просмотр коротких видеороликов доступен не всем пользователям, а лишь ограниченному количеству. Discovery feed представляет собой ленту клипов, где демонстрируются короткие ролики с различных каналов.

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Стримеры сами выбирают клипы, которые будут отображаться в их ленте. Многие положительно отнеслись к инициативе, но пока непонятно, когда функция станет доступной для всех пользователей.

Представители Twitch уточнили, что нововведения, прежде всего, нацелены на увеличение аудитории контент-мейкеров. Чтобы повысить популярность платформы, в будущем появится еще одна функция ─ Stories. С ее помощью пользователи смогут рассказывать, как проходит их день, давать и спрашивать советы.