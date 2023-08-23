По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, в США начали понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик, из-за чего против помощи Украине выступают не только республиканцы, но и некоторые демократы.

Недавно американский лидер Джо Байден направил запрос конгрессу на предоставление Украине новой помощи в размере $24 млрд, но ответ был отрицательным. На фоне этих событий Киеву необходимо в срочном порядке заканчивать конфликт, пока все ещё поступает минимальная поддержка от иностранных государств. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Эксперт подчеркнул, что в США уже задумываются о «перекрытии» финансовой поддержки Украины. Как только Америка примет подобное решение, другие зарубежные государства последуют её примеру.

Соскин считает, что конфликт необходимо тормозить уже сейчас. Нужно созвать умных людей, более дальновидных, нежели нынешний украинский президент Владимир Зеленский. Его группа «певцов войны» продолжают разрушать государства, не зная слова «стоп».

Эксперт уверен, что в США признали отсутствие перспектив украинского контрнаступления. Дальнейшее финансирование нанесет лишь вред и без того расшатанной экономике. Против поддержки Киева начали выступать не только республиканцы, но и отдельные демократы.

В то же время Соскин заявил, что у Зеленского есть в запасе всего один месяц. Ему пора перестать примерять роль «диктатора».