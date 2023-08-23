Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон, эвакуирован 1251 житель региона, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

Ключевое шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, находящееся на северо-западе Турции, где по-прежнему разрастаются значительные лесные пожары, было полностью перекрыто. Также запрещен ход суден по проливу Дарданеллы. Из-за природного бедствия пришлось эвакуировать около 1 250 местных жителей. С таким заявлением выступил руководитель МВД государства Али Ерликая.

Крупное возгорание в лесу, переросшее в сильный пожар, началось на северо-западе Турции. В провинции Чанаккале стихия буйствует свыше 10 часов. Местное руководство подготавливает меры на случай ухудшения ситуации. В операции по устранению пожара задействована специальная авиация и почти 200 единиц наземной техники.

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Во избежание несчастных случаев местные власти перекрыли шоссе Чанаккале-Чан, по нему закрыт проезд для гражданских автомобили. Также было принято решение временно запретить ход суден по проливу Дарданеллы. Его перекрыли с обеих сторон. Такое заявление сделал министр, беседуя с представителями местных СМИ.

Противостояние пожару все ещё продолжается. На текущий момент эвакуирован 1 251 человек из 9 близлежащих к катастрофе районов. Примерные сроки устранения пожара не уточняются.