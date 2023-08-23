Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
В США несут издержки из-за зависимости от ядерного топлива из России
Агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди сообщает, что США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико.

реклама

США терпят издержки из-за повышенной зависимости от РФ в плане ядерного топлива. Для решения данной проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана, а также расширения мощностей на заводе компании Urenco, расположенного в штате Нью-Мексико. Об этом информационное агентство Блумберг узнало от советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди.

В публикации подчеркнули, что Америка чрезмерно зависит от российского ядерного топлива, в результате чего присутствуют издержки не только у США, но и у всего мира.

реклама

Сейчас мощностей завода Urenco хватает для того, чтобы покрыть лишь 30% потребностей Америки. Компания работает над увеличением производства обогащенного урана. Планируется, что до 2027 года обороты возрастут на 15%.

Карен Фили, занимающая пост исполнительного директора в американском филиале, подчеркивает, что увеличение производства позволит перекрыть долю «Росатома» уже через 4 года. При этом детали расходов не раскрываются.

Фили уверена, что инвестиции в её компанию являются наиболее подходящим решением для США. Увеличение мощностей позволит перекрыть все внешние источники, сделав Америку менее зависимой от российских ресурсов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
Источник: bloomberg.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
33
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
1
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
10
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
+
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
2
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
4
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
140
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
34
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
5
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
29
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
3
Тестирование ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
2
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10

Сейчас обсуждают

Tin Terner
15:15
фотошоп как тормозил так и будет тормозить.
Разработчики UltraRAM готовят настоящую революцию – новый тип памяти идёт на замену NAND в SSD
OgoGoLog
15:12
А что укры уже успели отстроить, то что под первые "салюты" Суровикина попало? В чём радость то у ЦИПСОты то? То что начал Суровикин уже не остановить. Ещё не известно, чем его возможный приемник займ...
СМИ: Вместо Суровикина врио главкома ВКС России стал генерал Афзалов
Дима Сергеев
15:11
Думал 600 долларов будет прайс, а тут от 700, ниче такие лопаты.
Утечка спецификаций и цен Xiaomi 13T и 13T Pro перед мировым запуском
Obscury
15:09
Ну например, в конфликте трубопроводы транзитные не уничтожаются и зерновые сделки с врагом заключаются.
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
glavhyilo
15:08
война только на украине,там зеленский-югенты собирают только.Да,уже покололи под полмиллиона всушников,но это не самая лучшая публика там,у Украины население,ополовинили за СВО и большая его часть уех...
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
Obscury
15:07
Ну ты сравнил конечно тундру, где жить никто не хочет, и чернозёмы, индустриальный восток Украины, восточная Европа с выходом к морю. Территории ещё и с людьмы прилагаются, причём православными, почти...
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
glavhyilo
15:06
а мобилизации нет в конфликте просто.
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
Алексей Каверин
15:02
Я смотрю свидомость идёт в комплекте с глупостью и необразованностью. Википедию открой. Ангара имеет средний расход воды 4500 кубометров в секунду. 4500 кубов это 4.5 миллионов литров. То есть твои 55...
Уникальное озеро Байкал и его секреты
glavhyilo
15:01
я в нулевых пробывал боярышник-я его на зимнюю рыбалку брал,в баклажке забодяжить и в ящик положить,это как крепкое вино получалось,для зимней рыбалки самое то оно.
Американский журналист Такер Карлсон: Почти всё, что СМИ говорили о конфликте на Украине — ложь
Truth Seeker
14:56
А как же генерал Армагеддон, или после неудавшегося мятежа Пригожина, Суровикин стал в опале у царя. Турбопатриоты про него тоже забыли, а помните как всё начиналось, какие оды были генералу Армагеддо...
СМИ: Вместо Суровикина врио главкома ВКС России стал генерал Афзалов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем