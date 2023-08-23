Агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди сообщает, что США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, чтобы решить эту проблему планируют увеличить производство обогащенного урана и расширить мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико.

США терпят издержки из-за повышенной зависимости от РФ в плане ядерного топлива. Для решения данной проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана, а также расширения мощностей на заводе компании Urenco, расположенного в штате Нью-Мексико. Об этом информационное агентство Блумберг узнало от советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди.

В публикации подчеркнули, что Америка чрезмерно зависит от российского ядерного топлива, в результате чего присутствуют издержки не только у США, но и у всего мира.

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Сейчас мощностей завода Urenco хватает для того, чтобы покрыть лишь 30% потребностей Америки. Компания работает над увеличением производства обогащенного урана. Планируется, что до 2027 года обороты возрастут на 15%.

Карен Фили, занимающая пост исполнительного директора в американском филиале, подчеркивает, что увеличение производства позволит перекрыть долю «Росатома» уже через 4 года. При этом детали расходов не раскрываются.

Фили уверена, что инвестиции в её компанию являются наиболее подходящим решением для США. Увеличение мощностей позволит перекрыть все внешние источники, сделав Америку менее зависимой от российских ресурсов.