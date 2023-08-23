"Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — заявил эксперт.

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул обвинения в сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считая, что именно он виновен в провале контрнаступления. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, проводя интервью с одним из представителей независимых СМИ.

Залужный по-прежнему остается во главе ВСУ, но Зеленский относится к его действиям с крайней критикой. Также украинский лидер считает, что именно по его вине провалилось контрнаступление.

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Джонсон подчеркнул, что есть много предпосылок к поражению ВСУ. К примеру, Киев отказывается близко подпускать мировую прессу, чтобы не раскрывать реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Иностранные СМИ уже начали подозревать неладное, полагая, что Зеленский откровенно «завышает» результаты. Реальность может оказаться ещё более удручающей.

Украинское контрнаступление длится уже два с половиной месяца, стартовав в первые дни лета. ВСУ сосредоточили свои силы на ряде направлений, включая Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское. В бой были брошены военнослужащие, прошедшие подготовку у зарубежных инструкторов. Их сопровождали иностранные бронированные машины.