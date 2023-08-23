На Xbox Series S при этом есть 60 fps, но разрешение очень низкое, из-за чего картинка крайне «мыльная».

Геймерам не понравились результаты тестирования Immortals of Aveum. Проблема в том, что игра оказалась нестабильной на RTX 4090 даже с DLSS. Есть существенные просадки, а на Xbox Series S дела обстоят еще хуже.

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Магический шутер на Metacritic оценили на 69 баллов. После выхода релиза в сети опубликовали итоги тестирования. В Wccftech пришли к выводу, на ПК с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокартой GeForce RTX 4090 игра обеспечивает 69 fps. Во время игры были просадки частоты кадров, и их невозможно игнорировать, так как они отвлекают внимание от сюжетной линии.

Обозреватели из других изданий заметили, на ПК с RTX 4090 частота кадров в игре становится ниже 60 fps. Это проявляется, когда показывается много эффектов. Без DLSS частота кадров в Immortals of Aveum часто опускается ниже 60 fps.

В данный момент генерация кадров на видеокартах не позволяет повысить фреймрейт. Эта функция действительно пока слабо реализована. Игрокам не нравится низкое разрешение, ведь это портит впечатление об игре. Однако, несмотря на минусы, присутствуют и плюсы. И это заметили более 640 человек в Steam, которые оставили положительные отзывы. Они думают, что игра получилась зрелищной.