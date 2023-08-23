На фоне продажи Ubisoft части прав на «облачный» стриминг игр.

Члены Еврокомиссии вынесли предупреждение о возможной необходимости еще раз проверить сделку Microsoft и Activision Blizzard после ее реструктуризации. И это, несмотря на то, что поглощение было одобрено ЕС еще весной 2023 года.

Эксперты говорят, что заявление было принято на фоне продажи Ubisoft части прав на «облачный» стриминг игр. В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что сотрудники органа наблюдают за тем, как на сделку компаний оказывают влияние переговоры с британскими регуляторами.

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В данный момент еще не принято окончательно решение по поводу повторной проверки. Вполне возможно, что ее не будут проводить в ближайшее время, но утверждать со стопроцентной уверенностью никто не может.

В СМИ передают, что возможная претензия Еврокомиссии связана с проблемой с лицензиями на игры Activision Blizzard для конкурирующих стриминговых сервисов. Весной представители Евросоюза требовали от Microsoft свободно предоставлять эти лицензии компаниям по всему миру. Компания согласилась. Но теперь у Ubisoft необходимо получить отдельное разрешение на распространение лицензий за пределами ЕС.

Если повторная проверка все же будет, то она повлечет за собой задержку закрытия сделки. Пока крайним сроком, о котором договорились Microsoft и ActiBlizz, принято считать 18 октября.